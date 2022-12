El pacto agrario “es más de lo mismo”, sentencia vocero de agricultores

sectores del campo.

“No encontramos las condiciones para participar en el pacto”, señaló Centeno al justificar por qué no participó en la firma del acuerdo que, según el Gobierno, le dará otra cara al agro en el país.

“Es mucho de lo mismo”, advirtió Centeno y explicó: “hay demasiada participación de los entes que han ocasionado el acabose del campo. Nosotros continuamos esperando los compromisos que hizo el Gobierno para levantar el paro agropecuario, cebollero y papero”.

Preguntó sobre el incremento del 40 por ciento en el presupuesto de la Nación para el agro: “¿quién va ejecutarlo? ¿Los mismos funcionarios de rango medio que no ejecutaron el 70 por ciento del presupuesto que había para riego y por el cual nos sancionaron? Si no hay un cambio en la política pública cualquier subsidio no va a servir”.

Sobre el tema del arancel cero para los agroinsumos que decretó el presidente Juan Manuel Santos, Centeno apuntó que la medida no impacta los costos de producción, como sí lo hacen los fletes y los combustibles, que representan el 20 por ciento del proceso de producción.

Finalmente, propuso fijar a sus productos un precio justo, llamado precio de piso. “Así nos descuenten o nos ayuden, si no intervenimos el canal de distribución no vamos a ninguna parte, siempre vamos a regalar nuestra comida”, declaró.