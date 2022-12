‘El Paisa’ y Márquez permanecen en Colombia cerca de frontera con Venezuela

Blu Radio ha podido confirmar que alias ‘El Paisa’ e Iván Márquez, en compañía de ‘Aldinever’, quien era el jefe de seguridad del ‘Mono Jojoy’, se encuentran aún en Colombia, pero en la frontera con Venezuela, muy cerca de cruzar esa franja territorial.

De acuerdo a las fuentes consultadas por Blu Radio, entre ellas diplomáticas, de momento le siguen muy de cerca el paso a ‘El Paisa’ y Márquez, que si bien todavía no se han declarado en disidencia, estarían muy preocupados con la situación que se ha venido presentando.

Por este motivo, habrían decidido moverse muy cerca con la frontera del vecino país, para que en caso de que hubiese un operativo en su contra, una eventual captura, pudiesen cruzar hacia Venezuela.

Todavía no se confirma que estos dos hombres estén en disidencias, por lo tanto, no están obligados a permanecer en una zona en particular, pero sí en ante la Justicia Especial para la Paz.