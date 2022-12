El papa hará todo lo posible para "construir puentes" entre EE.UU. y Cuba

El papa Francisco hará todo lo posible para "construir puentes" entre Estados Unidos y Cuba con el fin de restablecer la "amistad" entre ambos países.

En una teleconferencia grabada con jóvenes cubanos y estadounidenses, y emitida hoy por la cadena CNN en español, el papa subrayó su intención de ayudar a fomentar la amistad entre ambos pueblos.

"Voy a hacer lo posible para construir puentes, o desbloquear, para que haya comunicación, para que la comunicación dé lugar a la amistad", dijo el sumo pontífice.

El papa Francisco fue uno de los principales artífices y mediador del diálogo secreto entre Estados Unidos y Cuba, proceso que en diciembre de 2014 desembocó en el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas tras más de medio siglo de ruptura.

"Una de las cosas más lindas es la amistad social. Eso es lo que a mí me gustaría que ustedes lograran, la amistad social", les dijo el papa a los jóvenes cubanos y estadounidenses que dialogaron con él a través de la videoconferencia.

El papa respondió a diferentes preguntas que los estudiantes le hicieron desde La Habana y Nueva York en el marco de la iniciativa Scholas, que busca unir a la juventud a través de los deportes, las

artes y la tecnología.

Al ser cuestionado por un estudiante cubano sobre un ejemplo de liderazgo, Francisco respondió: "te diré algo, un buen líder es aquel que es capaz de generar otros líderes. Si un líder quiere

sostener el liderazgo, es un tirano", dijo el papa según un comunicado de la cadena.

El sumo pontífice añadió, según la nota, que "los líderes de hoy en día no estarán mañana. Si no siembran la semilla del liderazgo a otros, no tienen valor. Son dictadores".

Francisco se convertirá mañana en el tercer papa que visita Cuba, donde tiene previsto reunirse con el presidente cubano, Raúl Castro.

Tras su visita de cuatro días a la isla, el papa viajará a Estados Unidos, donde se reunirá con el mandatario estadounidense, Barack Obama.

Con EFE