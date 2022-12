El papa me dijo que lo importante era que la paz quedara blindada: David Barguil

El presidente del Partido Conservador, David Barguil, se reunió con el papa Francisco en Roma, en donde recibió un mensaje para los colombianos en favor de la paz.



“El evento de 3 días culminó ayer en una reunión con el Papa Francisco por alrededor de dos horas en las que tuve la oportunidad de hablarle sobre el cierre de las negociaciones de paz en Colombia. El Santo Padre estaba enterado, sonrió, y le dije que enviara un mensaje a Colombia. Me tomó de las manos y me dijo que lo más importante en este momento era que la paz quedara 'blindada' para garantizar que fuera estable y duradera. Además, me dijo que venía orando por los colombianos y que lo seguiría haciendo por la reconciliación tan necesaria en los días venideros", relató Barguil.



Barguil dijo que le regaló al papa Francisco un sombrero vueltiao, una camiseta de la selección Colombia y una caja con “decenas de cartas de los jóvenes de personas de todas las edades que enviaron sus mensajes por las redes sociales”.



Además, según Barguil, el papa le confirmó que estará en Colombia en 2017.