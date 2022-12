El papa viene a darle un empuje a la paz: Monseñor Castro

Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, dijo en Mañanas BLU que la visita del papa Francisco a Colombia le dará un empuje a la paz, aunque aclaró que no entrará en la polémica de politizar su venida al país.



“No hay divergencia en que Colombia debe lograr la paz, pero sí en los medios para lograrlos. Para algunos los medios es el diálogo, para otros el medio tiene que ser más fuerte. El papa no viene a bendecir uno y otro medio, viene a dar un empuje en lo que todos estamos de acuerdo”, indicó.



Además, Castro manifestó que hasta el momento no se conocen detalles más allá del anuncio, conocido el pasado fin de semana.



“Solamente se ha recibido la noticia que el papa quiere venir, pero lo demás es conjetura. Los obispos nos reuniremos en mayo y ahí se comenzarán a definir cosas”, dijo Castro.



Monseñor aseguró que la decisión la tomó el Sumo Pontífice a raíz de una petición que hicieron los obispos colombianos, junto con el presidente Juan Manuel Santos.



“El papa ama a Colombia, cuando era cardenal ha venido a Colombia, no es país desconocido para él, conoce los problemas de Colombia y quiere darle un empuje hacia la paz”, manifestó.



Finalmente, dijo que es probable que la visita se expanda más allá de dos días, como se ha señalado inicialmente.