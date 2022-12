“El poder le pasará factura”, Fabricio, hermano de Rafael Correa

este domingo y sostuvo su postura crítica frente al Gobierno.

Fabricio Correa comparó a su hermano Rafael con Lionel Messi al manifestar el absolutismo que exhibe el partido Alianza PAÍS. Atribuyó ese como factor de triunfo en los comicios en los que ostentó casi el 60% de los votos, además de la debilidad de la oposición.

“Yo no soy oposición porque lo llevé a la presidencia y lo protejo, lo que intento es alejarlo de ciertos círculos. Soy un crítico”, manifestó, y agregó que “El partido (Alianza PAÍS) me tiene pánico porque todo lo que yo he dicho ha sido documentado”.

Noticias Caracol le entrega un resumen detallado de la victoria de Correa en Ecuador.