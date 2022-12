El problema del fútbol es que periodistas creen saber más que técnicos: Pinto

combinado centroamericano y de los logros alcanzados con ese equipo.

Además, recordó que cuando estuvo como técnico de Colombia se enfrentó a varios jugadores, dirigentes y periodistas porque estaban en desacuerdo con las decisiones que tomaba.

“Me enfrenté a jugadores porque en ese momento consideré que no debían jugar. Fabián Vargas fue uno de los grandes errores de mi vida, le hago un gran reconocimiento a Pékerman y todos los técnicos que no lo volvieron a convocar”, manifestó.

Con respecto a los periodistas que no creyeron en su trabajo cuando estuvo dirigiendo el combinado nacional, dijo que “el gran problema del fútbol es que muchos periodistas creen que saben más que los entrenadores”.

Por último, respondió que no ve posible que vuelva a dirigir la selección Colombia en caso de que le piden que retorne, pues afirmó que “hay algunos dirigentes que “no lo quieren”, así como él no quiere a muchos.

“Yo no me presto para favores. Soy un hombre pulcro en mis actitudes. No llamo a un periodista a darle la alineación para tenerlo de amigo”, puntualizó.