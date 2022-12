El problema griego va mucho más allá de lo económico: Daniel Munevar

Daniel Munevar, un colombiano asesor del exministro de Finanzas griego Yanis Varufakis, señaló en Mañanas BLU que el verdadero problema del caso Grecia es porque se insiste en cerrar una discusión técnica con base a criterios políticos.



“Los problemas que tiene Grecia en estos momentos, claro que tiene que ver con lo económico, pero son originados por la estructura de la zona euro”, explicó (Lea también: Tsipras presenta tercer plan de salvamento para sacar a Grecia de la crisis ).



En ese sentido dijo que la crisis no viene de ahora porque Grecia lleva 15 años en la zona y la mitad de ese tiempo lo ha pasado en una situación financiera de déficit.



“Es precisamente ese efecto devastador que básicamente destruyó el centro político en Grecia que permite rechazar las políticas de austeridad no solo desde el punto de vista ideológico”, manifestó (Lea también: Tsipras llama a asumir "responsabilidad" para no permitir "ruptura" de UE ).



Finalmente dijo que su trabajo consiste en analizar desde el punto de vista fiscal los argumentos en materias de políticas para hacer sostenible la deuda griega.