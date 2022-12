El proyecto no se presentó nunca y no había ‘mico’ como dice el fiscal: MinJusticia

Jorge Londoño, ministro de Justicia, habló en Mañanas BLU sobre la denuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez quien asegura que se descubrió un ‘mico’ en reforma a política antidroga.



El ministro aclaró que el proyecto de ley estaba preparado para ser aprobado “en el evento en que fuera aprobados los acuerdos en el plebiscito y como no pasó, entonces no se pasó al Congreso y no tuvo relevancia alguna”.



Londoño negó que existiera un artículo que hiciera referencia a la denuncia del fiscal, “tal vez, él está hablando de alguna propuesta que se hizo en un consejo de política criminal acogiendo lo que decía el comité técnico, pero nada de eso estuvo alguna vez en el proyecto de ley”.



Dijo que lo que se pretendía, entre otros, es que existiera la posibilidad de un tratamiento diferencial a las mujeres que, por ejemplo, son madres cabeza de familia, y se estudiaran posibilidades como la casa por cárcel. Sin embargo “esas posibilidades no es que dependieran del Gobierno, por el contrario, eso lo tenía que estudiar un juez y ver si era viable en cada caso”.



Agregó que se hablaba de solo delitos menores “y nunca se trató el tema de organizaciones criminales”.