El pueblo debe ser el encargado de reformar la Justicia: Consejo de Estado

de Poderes y además convocan a una Asamblea Constituyente, explicó en qué consiste el documento. (Lea también: Senado aprobó en sexto debate proyecto de equilibrio de poderes )



“Ante el fracaso para dialogar con los ponentes del Congreso para que escucharan las preocupaciones del Consejo de Estado, la única que vía que vemos posible es que el pueblo sea el encargado mediante un acto político de reformar la justicia general. No nos oponemos a la reforma, somos conscientes de que la justicia necesita de la reforma”, manifestó.



Aseguró que no han podido participar en el Congreso y que la última vez que lo intentaron los tildaron de lobistas. “Nos dijeron que fuimos a hacer lobby por nuestros beneficios, ¿qué beneficios? Uno de los ponentes nos dijo que nos queríamos subir al bus de la victoria. ¿Qué victoria?, si estamos asistiendo al descuartizamiento y al retroceso de algunas conquista que habíamos hecho en la Constitución del 91”. (Lea también: Consejo de Estado pidió a la ONU acompañar reforma de equilibrio de poderes )



Vergara dijo que esta “es una reforma parcial, no es integral y no resuelve los problemas estructurales de la administración de justicia (…) No es que nos moleste, queríamos un tribunal autónomo. Sin embargo, la comisión es limitada a la investigación y posteriormente nosotros en materia penal somos los que asumimos el juzgamiento y la sanción; y en materia de cuestiones disciplinarias y fiscales, nos va a juzgar un órgano político como es el Congreso”. (Lea también: Jornada clave para la reforma de equilibrio de poderes )



“Queremos que haya un verdadero tribunal, que hacia el interior de la rama judicial exista uno autónomo en doble instancia que juzgue, investigue e inmediatamente condena”, agregó.