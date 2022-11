El que no debe nada teme: presunto implicado en asesinato de niños en Caquetá

Silvio Martínez, vecino de los menores asesinado en Caquetá y sobre quien se sospecha tendría que ver con el hecho, habló en exclusiva con Noticias Caracol y aseguró que los familiares de las víctimas tenían problemas no solo con él, sino con los demás vecinos.

“Yo no tengo nada que ver en eso porque el que no debe nada teme”, aseguró al afirmar que no huirá del lugar y que colaborará con las autoridades.

Martínez aseguró que no sabe quién podría estar detrás del asesinato y relató una serie de irregularidades que supuestamente estaba cometiendo el padre del menor.

“Con el señor de la casa bonita le estaba pidiendo plata, al otro señor también, a mí también. Cómo va a pedir plata si eso no es de ellos; eso es del Estado”, dijo el hombre sobre el supuesto lío de tierras que habría desencadenado la masacre.

Además, negó las supuestas amenazas que habría realizado en contra de la familia Vanegas, aunque aceptó que sí hubo algunos enfrentamientos.