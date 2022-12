El señor procurador está peleando con espantapájaros: Sergio Jaramillo

El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, le respondió al procurador general Alejandro Ordóñez, quien aseguró que tanto él como el presidente Juan Manuel Santos, habían “perdido la vergüenza”, esto al rechazar el acuerdo especial logrado entre el Gobierno y las Farc en Cuba.

"Otra vez el señor Procurador está peleando con espantapájaros (…) me causa una profunda preocupación, yo le recomiendo al procurador general que se serene y que entre en esta onda, que estuvimos promoviendo esta mañana en la Corte, del debate racional, de la deliberación tranquila, el uso de argumentos y de intentar estar siempre pegados a lo que es veraz", dijo Jaramillo.

"¿Estábamos en la Corte donde creo que él debió haber estado, lamento que parece que el señor se ha decantado por el insulto y la tergiversación como su vehículo favorito de comunicación,", agregó el alto comisionado para la paz.

El negociador indicó que en todo acuerdo las dos partes deben compartir puntos de vista, esto en referencia a lo señalado por el jefe del ministerio público que calificó de “capricho entre las partes” lo acordado en La Habana entre el Gobierno y la guerrilla.

"El señor procurador dice que el acuerdo especial no depende del capricho de las partes, señor procurador, qué es un acuerdo, es un contrato entre dos, para que haya un acuerdo los dos tienen que estar de acuerdo", señaló Jaramillo.

Así mismo, Jaramillo desmintió que el Congreso pierda facultades, que habrá un golpe de estado y que el pueblo será el último en opinar, tal como lo señaló el procurador Ordóñez.

"Todo depende de la expresión de la voluntad popular en un mecanismo de recomendación popular, que para el Gobierno es el plebiscito, sin eso no hay nada más. Y las teorías que dicen que el gobierno y las Farc consideran que el acuerdo final tiene características de un acuerdo especial, que por esa vía ese acuerdo se va a incorporar inmediatamente a la constitución, son teorías que no apoya ningún constitucionalista sensato que yo conozca, salvo el exfiscal Montelegre y el doctor Álvaro Leyva, de resto no conozco una sola persona que crea en las teorías del procurador", señaló.

Escuche en este audio más información sobre:

-Problemas climáticos en la zona del Catatumbo han dificultado la liberación de los periodistas de RCN, confirmaron las autoridades.

-Autoridades lograron abrir la vía Ibagué - Alto de la Línea, tras un bloqueo realizado por estudiantes de un colegio y que duró por varias horas.

-37 familias de la zona rural de López de Micay en la Costa pacífica del Cauca se vieron obligadas a abandonar sus parcelas por combates que se registran en la zona.

-10 médicos venezolanos cumplen 72 horas en huelga de hambre por cuenta de la crisis que vive el vecino país.

-El 97% de los procesos en materia de violencia sexual en Bogotá son archivados. Desde el Concejo aseguraron que la Secretaria de la Mujer se quedó corta y le pidieron a la personera de la ciudad estrategias para contrarrestar el problema.

-Tras varios meses de investigación, la Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló una banda delincuencial dedicada a comercialización de celulares robados en el sur de la ciudad.