El sufrimiento no puede evitarse a costa de destruir al que sufre: Nubia Posada

Nubia Posada, de la Comisión Colombiana de Ética y Bioética, dijo en Mañanas BLU que la eutanasia es antiética porque se le está negando la “autonomía” de la persona.



“El sufrimiento debe evitarse, pero no al precio de destruir al que sufre. No queremos que se fomente la destrucción”, dijo al afirmar que es necesario mirarse en el espejo de los países que ya reglamentaron la eutanasia. Lea también: Se habían demorado bastante en regularizar la eutanasia: Federación Médica



Agregó que la “opción de la eutanasia es la opción de destruir todos los derechos del ser humano” y que prueba de ello son las estadísticas de países como Holanda que indican que en más del 50 por ciento de los casos los pacientes a los que se la aplicaron no eran conscientes de tomar esa decisión.



“De las eutanasias que se declaran al Estado, el paciente interviene en el proceso de decidir al final de su vida en aproximadamente el 40 por ciento de los casos. Eso no es posible a causa de la conciencia debilitada o la demencia. En el restante 10 por ciento el paciente no interviene por razones paternalista, porque el médico dice: ‘qué pesar matémoslo’”, dijo. Lea también: Abecé de la resolución para reglamentar la eutanasia en Colombia



En ese sentido, Posada dijo que la persona no es la única la que decide en ese caso, sino también la familia por el impacto social que tiene en su entorno.



El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, firmará este lunes la resolución que reglamenta la aplicación de la eutanasia en Colombia, atendiendo la decisión de la Corte Constitucional, que ya se había pronunciado al respecto en 1997.