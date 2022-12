El trágico relato de uno de los mineros chilenos sobrevivientes, 5 años después

El jueves 5 de agosto de 2010 es un día traumático para todo Chile, pues fue cuando 33 mineros quedaron atrapados a más de 700 metros de profundidad en un socavón, que estuvieron atrapados 69 días, algo que le dio la vuelta al mundo (Lea también: Antonio Banderas ya ensaya en Nemocón rodaje de ‘Los 33’ ).



Mario Sepúlveda, uno de los sobrevivientes al accidente, narró en entrevista con Blu Radio cómo fueron los momentos más difíciles de su supervivencia bajo la tierra.



“Me dio más miedo los 18 minutos que me demoré subiendo que los 69 días que pasé allá abajo”, comentó.



Incluso, dijo que lo que más le ha afectado en estos cinco años es perder a su familia porque "un alto porcentaje de nosotros estamos en muchas crisis familiares porque la familia no entiende los traumas con los que quedamos".



Además, contó en Blu Radio detalles de la película Los 33 protagonizada por Antonio Banderas, quien hace el rol de este chileno.



“Creo que esta película va a dejar mucha esperanza, muchas ganas de seguir viviendo, van a conocernos un poco más y conocer un poco más la realidad de lo que nos pasó”, agregó.



El film, protagonizado por el actor español Antonio Banderas y la actriz francesa Juliette Binoche, aún no se ha estrenado en las salas de cine.



La película se estrenará en agosto y el rodaje se realizó en el desierto de Atacama, en la zona donde los 33 mineros sobrevivieron más de dos meses a setecientos metros de profundidad, y también en Colombia.



La cinta ha sido dirigida por la mexicana Patricia Riggen, fue escrita por José Rivera (Diarios de motocicleta) y afinada por Craig Borten (Dallas Buyers Club). La producción ha estado a cargo de Mike Medavoy (Cisne negro).



Con EFE