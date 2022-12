El transporte aéreo sigue siendo el más seguro que existe: piloto comercial

El piloto de aerolíneas comerciales en Europa y director de relaciones institucionales del Sindicato de Pilotos de España, comandante Eduardo Cadena, aseguró que el accidente de A320 de la compañía alemana Germanwings ocurrido el martes en los Alpes franceses representa una tragedia para la aviación, pero no disminuye la credibilidad en la misma.



“El transporte aéreo es el más seguro que existe, pero no hay seguridad absoluta”, enfatizó Cadena.



Según el piloto, tampoco se puede desacreditar a una aerolínea por ser de vuelos económicos, ni catalogar a una costosa de tener mayor seguridad.



“El tipo de negocio que se tenga no debe afectar las normas de seguridad”, aclaró el piloto.



Finalmente, dijo que aunque se viene hablando de la despresurización explosiva como la mayor posibilidad del accidente ocurrido el martes, es una opción “como cualquier otra, como un fallo estructural o un fallo humano. Lo que se está descartando es un problema meteorológico”.



Cabe recordar que las víctimas del accidente de A320 de la compañía alemana Germanwings ocurrido el martes en los Alpes franceses son originarias de unos quince países, indicaron las autoridades españolas, que citaron entre ellos Argentina, México y Colombia.



En rueda de prensa, el canciller francés Laurent Fabius evocó las nacionalidades de víctimas "que están confirmadas", recordando que se trata principalmente de ciudadanos "de Alemania y España".



"Hay también otras nacionalidades confirmadas" de ciudadanos de "Argentina, Australia, Bélgica, Colombia, Dinamarca, Gran Bretaña, Israel, Japón, Marruecos, México y Holanda", dijo.



El avión realizaba el trayecto entre Barcelona (España) y Dusseldorf (Alemania) cuando se estrelló en los Alpes franceses.



