El transporte tradicional no ha dejado ser al Sitp, afirma contralor distrital

Transporte Público en su primer año.

Según Ardila, en el Sitp se han invertido $236 mil millones, de los cuales solo se han logrado $55 mil a través de la tarifa de los tiquetes y el resto lo ha tenido que asumir el Distrito.

Afirmó que si bien es un proyecto gradual, la última auditoría en la fase 3 de TransMilenio, el Sistema Integrado de Transporte y las rutas zonales muestra un gasto de la ciudad por más de $180 mil millones en el primer año de implementación.

Ardila contradijo el avance del 44 por ciento que informó TransMilenio y afirmó que el problema no es que el sistema no sea viable sino que no se ha acelerado como se debe.

“El usuario en Bogotá opta por el transporte tradicional y deja al SITP sin pasajeros”, argumentó Ardila al exigir celeridad en la chatarrización, implementación rutas y menos transporte público tradicional en la ciudad.