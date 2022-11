El uribismo no puede pretender destruir la institucionalidad: MinInterior

“Es una extensa declaración sin ningún argumento, sin ningún episodio, sin ninguna circunstancia de modo ni de hecho, sin ningún testimonio que pruebe, ni siquiera hay un indicio de que supuestamente el presidente Santos influye en las decisiones del fiscal y de la justicia”, manifestó.



Agregó que la primera conclusión es que “definitivamente no hay una sola prueba de las acusaciones del Centro Democrático”.



“Obedece a toda una estrategia orquestada y bien montada, no de ahora sino desde hace algún tiempo, de deslegitimar la justicia colombiana y descalificar cualquier decisión que no se acomode a sus intereses”, indicó.



Cristo, que ha instado en reiteradas ocasiones al uribismo a denunciar y a presentar las pruebas, manifestó que Uribe usa buena parte de su declaración a controvertir y desvirtuar los testimonios que hacen parte del expediente contra Santiago.



“Ese es el camino que deben adoptar los abogados de Santiago Uribe. La Fiscalía está en la obligación de garantizar el derecho al debido proceso de Santiago Uribe y ojalá, en ejercicio de ese derecho, pueda demostrar su inocencia”, enfatizó.



En cuanto a las supuestas presiones desde Presidencia para que la Fiscalía relacione a Tomás y Jerónimo, hijos del senador Uribe, con alias ‘Chatarrero’, Cristo insistió en que digan los nombres y denuncien penalmente a quien estaría detrás de esas presiones.



“Ellos no pueden estar lanzando al aire rumores, cuentos de pasillo del Congreso y estar poniéndolos como evidencia judicial, de una manera bastante irresponsable”, puntualizó.