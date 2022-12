El video está editado y no muestra lo que de verdad pasó: familiar de Gaviria

En entrevista con Mañanas BLU, el familiar del expresidente César Gaviria, Nicolás Gaviria, aseguró que el video en el que aparece ofendiendo a policías, personal de seguridad de un bar y gente del común, en la Zona T de Bogotá, no muestra la verdad de lo que sucedió. (Vea también: Video: Sobrino de César Gaviria protagoniza escandaloso pleito en un bar )

“El video está cortado, está editado y no muestra lo que de verdad pasó, no muestra la cara con los que yo me estoy enfrentando, ahí hay unos taxistas que me querían hacer daño”, dijo Nicolás Gaviria.

Sobre las circunstancias que, según él, hicieran que reaccionara así, manifestó que después de estar en un reconocido restaurante-bar en Chía, municipio cundinamarqués, cogió un taxi para llegar a la Zona T en Bogotá pero el conductor n prendió el taxímetro y le cobró 200 mil pesos, por lo que él se negó.

Detalló que el taxista llamó a otros conductores y entre todos lo amenazaron, por lo que pidió auxilio a la Policía y a los miembros de la seguridad del bar, pero también se pusieron en su contra.

“Los del establecimiento no me dejaron entrar, me sacaron y me dejaron con los taxistas y yo sentía en riesgo mi vida (…) La Policía me cogió mi celular, lo dañaron y ahí fue cuando me puse muy bravo”, agregó.

El joven también confesó que durante el pleito llamó a un coronel de la Policía, a quien identificó como “coronel Díaz”, quien le ayudó después de que lo llevaron al CAI de la zona.

Por otro lado, dijo que reaccionó violento contra los uniformados de la Policía “porque me estaban cogiendo muy duro de la mano, sentí que me podían partir el brazo”.

“Me podían partir el brazo, sin embargo, acepto lo que pasó y no debí comportarme de esa manera”, agregó.

Nicolás Gaviria, en la entrevista con Blu Radio, finalmente aseguró que nunca había usado el nombre de su tío en tercer grado de consanguinidad, el expresidente César Gaviria, pues es la primera vez que había actuado así.