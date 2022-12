El yerno de Juan Manuel Santos se robó el show en torneo colombiano de golf

en el Country Club de Bogotá y que repartió una bolsa de premios de 750.000 dólares.

Sebastián Pinzón, que terminó en el octavo puesto, fue una de las gratas sorpresas de este torneo en el que totalizó 206 golpes (-7). El alemán Alex Cejka, con 199 golpes, 14 bajo par, se coronó campeón del torneo con un cierre espectacular toda vez que la última jornada contabilizó 63 impactos, ocho bajo par.

"Estoy muy contento. Vine hace un año a Bogotá y me gustó mucho el campo, pero no estaba muy bien de salud. Este año me siento mucho mejor y esta victoria me quitará mucha presión para lo que resta de la temporada, porque el nivel en este y los demás circuitos cada vez es más alto", dijo a periodistas Cejka.

El alemán tiene entre sus victorias los títulos del Turespana Masters Open de Andalucía, el Hohe Brücke Open y el Volvo Masters, en 1995.

Cejka también ha ganado cuatro eventos del Challenge Tour y obtenido dos triunfos en el Abierto de la República Checa, país donde nació.

El segundo lugar del torneo bogotano fue para el estadounidense Andrew Putnam con 202 golpes (-11), mientras que la tercera plaza fue para el mexicano Carlos Ortiz, con 203 impactos (-10).

El torneo tuvo cortes y algunas de las jornadas se suspendieron por lluvia y amenaza de tormenta.

Con EFE.