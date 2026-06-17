Gobierno desautoriza ley seca de Galán: regirá desde el sábado a las 6:00 p.m. por segunda vuelta

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0612 de 2026 con las medidas de orden público para la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio y, entre estas, dejaría sin efecto la restricción decretada por la Alcaldía de Bogotá que establecía ley seca desde la medianoche del viernes.

El decreto firmado por el presidente y el ministro del Interior establece que la prohibición para la venta y consumo de bebidas alcoholicas comenzará a las 6:00 de la tarde del sábado 20 de junio y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio.

Ley seca en Bogotá. Foto: Alcaldía, archivo Blu Radio.

La decisión fue anunciada por el ministro del Interior, Armando Benedetti. “Lo que queda en firme es que la ley seca empieza desde el sábado a las 6 de la tarde hasta el lunes al mediodía. Ese es un decreto ley que está por encima de cualquier norma de un alcalde”.

Además de fijar el horario de la ley seca, el decreto ordena a los sistemas de transporte masivo y a las empresas de transporte público operar con el 100 % de su capacidad disponible durante el día de las elecciones para garantizar el desplazamiento de los votantes. También autoriza a alcaldías, gobernaciones y autoridades de transporte a habilitar rutas, frecuencias y horarios adicionales cuando sea necesario.



La norma también permite que las empresas de transporte intermunicipal y los taxis realicen viajes ocasionales para facilitar el traslado de ciudadanos hacia los puestos de votación durante la jornada electoral.