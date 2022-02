Si gano la consulta, él no tiene que respaldar mi candidatura: Alejandro Gaviria a Robledo

De cara a la consulta que se llevará a cabo el próximo 13 de marzo, en la que se decidirán los nombres oficiales por cada coalición a las elecciones presidenciales, han existido una serie de cuestionamientos entre diferentes candidatos, como Jorge Robledo y Alejandro Gaviria, quienes se han señalado por diferentes acercamientos a políticos que no estarían el la línea que busca la Centro Esperanza.

El precandidato Alejandro Gaviria dijo que lo que él ha recibido, son apoyos individuales y no de partidos políticos. Sobre las reuniones con el expresidente Cesar Gaviria y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, explicó que fueron solo conversaciones y no con el fin de hacer acuerdos políticos.

“Conversaciones, una de ellas hace muchas semanas, con dos líderes políticos de Colombia César Gaviria y Germán Vargas Lleras, que él señala, fueron conversaciones no mas de ahí, no salió ningún acuerdo político de fondo. Ahora, sí la política colombiana va a caer en un dogmatismo tal que yo tengo que pasar la agenda de mis reuniones a la Coalición Centro Esperanza y ellos me van a decir qué tipo de conversaciones y con quién puedo tener, estamos jodidos”, declaró Gaviria.

Sobre lo que dijo Robledo, de que no respaldaría su eventual candidatura, Gaviria dijo que él sí cumplirá los compromisos que hizo con la coalición.

“Yo voy a actuar como debo actuar. Voy a cumplir los compromisos, yo creo que eso es una justificación y yo sí pienso honrar mi palabra y el compromiso que firme a finales del mes de noviembre”, dijo Gaviria.

Y es que el precandidato Jorge Robledo dijo que Alejandro Gaviria violó los acuerdos y destruyó la confianza en los que se fundamentó la Coalición Centro Esperanza.

“Si yo gano la consulta del 13 de marzo él no tiene que respaldar mi candidatura, no aspiro a su respaldo ni a nada con mi proyecto. Y si él llegara a ganar, cosa que no creo que vaya suceder, pues significa que yo no lo respaldaré, no quiero estar en su campaña, no quiero hacer parte de nada que tenga que ver con este caballero, porque en política hay que ser serios y coherentes y cuando uno viola las reglas de juego de un acuerdo, pues lo que quiere decir es que ese acuerdo despareció y que todo el mundo queda liberado para actuar”, dijo.

