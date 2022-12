Eliminación de visa Schengen, reconocimiento al progreso de Colombia: Santos

El presidente Juan Manuel Santos se refirió a la eliminación de la visa Schengen y calificó esta medida como un reconocimiento por parte de la Unión Europea a los avances que ha mostrado Colombia. (Lea también: Gobierno colombiano firmó acuerdo de exención de visado con Unión Europea ).



“Estoy muy contento como presidente que ahora miles de familias puedan venir a Europa sin ese odioso trámite de la visa Schengen, es una demostración de los que Colombia ha progresado, es un reconocimiento al progreso de Colombia”, aseguró Santos. (Vea además: Desaparecen esas humillantes filas para poder entrar a Europa: Santos ).



El presidente señaló que con esta decisión se abren oportunidades para las personas que ven en el viejo continente oportunidades de estudios y negocios.



“Se abren oportunidades de todo tipo, estudiantes, empresarios que quieran venir a buscar mercados, personas que quieran visitar a su familias, pueden venir sin visa”, agregó.



Santos se permitió aclarar que si bien no le exigirán visa, sí hay que cumplir con unos requisitos mínimos para ingresar y transitar, hasta por 90 días, en el espacio Schengen.



“No todo el que quiera venir a Europa lo van a dejar entrar, deben demostrar dónde se van a quedar, cuánta plata tienen para la estadía, tiquete de regreso, si no tienen esos requisitos mínimos no los dejan entrar, eso le sucede a cualquier ciudadano que viaje a cualquier país del mundo”, señaló el presidente. (Vea además: Abecé sobre la eliminación de la visa Schengen ).



Santos también aprovechó la oportunidad para referirse al plebiscito por la paz y dijo que “todo el mundo va poder votar, quienes quieren votar a favor o en contra lo pueden hacer, es la refrendación al que me comprometí”.



Rodrigo Rivera, embajador de Colombia ante la Unión Europea, aclaró que es a partir de este 3 de diciembre que los diferentes puntos de entrada al espacio Schengen no le solicitarán la visa a los colombianos.



Ante la posibilidad del desconocimiento de este acuerdo por parte de las autoridades migratorias, Rivera aclaró que confía plenamente en la institucionalidad europea sobre el apoyo que le den a esta medida a partir de este jueves.



“Confío en la fortaleza institucional de la Unión Europea, ha circulado en sus puertos de entrada la instrucción que Colombia está en la lista de países a los que no se les exige visado para estadías de corto plazo”, dijo Rivera.



El embajador también señaló que está en proceso el trámite con Noruega e Islandia para que los colombianos también puedan visitar estos países sin necesidad del visado.



