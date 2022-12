Eliminar reelección busca que no haya todopoderosos en Colombia: MinInterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, celebró que fueran aprobados los artículos 12 y 13 que eliminan la reelección presidencial y aseguró que gracias a ello el país volverá a tener un equilibrio de poderes.



“Lo más importante para el país es que ajustemos un sistema de pesos y contrapesos que permita un mayor equilibrio, para que así no haya hombres todopoderosos en Colombia”, destacó el ministro. (Lea también: Congreso elimina definitivamente figura de la reelección presidencial )



Cristo agregó que “la reelección no ha sido una figura afortunada e impide la apertura democrática”, por lo que destacó la importancia de volver a lo legislado en la Constitución de 1991 en torno a ello.



“A partir de ahora, después de que sea conciliado el texto con el Senado de la República, queda prohibida la reelección, no solamente para el presidente sino también para el procurador, registrador y defensor del Pueblo”, explicó. (Lea también: Con esta proposición, CD busca que Uribe pueda lanzarse a la Presidencia en 2018 )



El jefe de la cartera política advirtió que también se estableció que para revivir la reelección “no se podrá hacer mediante un acto legislativo ordinario tramitado en el Congreso de la República sino tendrá que ser producto de una Asamblea Nacional Constituyente o de un referendo tramitado por el Congreso y votado por los colombianos”.



El ministro del Gobierno Santos también se refirió a las críticas que ha recibido el jefe de Estado por haberse beneficiado de la figura de la reelección y luego tramitó su eliminación. (Lea también: Plenaria de la Cámara aprobó eliminación de reelección presidencial )



“El presidente Santos encontró, cuando se posesionó el 7 de agosto de 2010, unas reglas de juego constitucionales establecidas en las cuales ni él había participado ni promovido, él no cambió ninguna norma para poder aspirar a la reelección en 2014”, aclaró Cristo.