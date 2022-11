ELN debe pedir perdón a víctimas de masacre en Machuca en 1998: MinInterior

El ministro aseguró que para avanzar en el proceso de paz con el ELN, se requiere que esta guerrilla asuma su responsabilidad y pida perdón por actos como el atentado de 1998 que causó 84 muertos en un municipio al noroeste del país.



“No habrá legitimidad en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, sino se parte del reconocimiento y responsabilidad como los de Machuca, el ELN tiene que responder”, manifestó el Ministro.



Cristo insistió en que el ELN debe comprometerse con las víctimas y asegurar que no volverán a repetir un hecho como este.



“El ELN Tiene que comprometerse con las víctimas y garantizar la no repetición para que podamos avanzar en este proceso, Las víctimas tiene un papel esencial en este proceso de paz”, puntualizó el funcionario.



Durante la conmemoración del Día de las Victimas la Memoria y el Perdón, el ministro sostuvo que el país no puede repetir la historia de las mascares como la de Machuca.



Escuche más información en este audio sobre:



- Un fuerte vendaval azotó la población de Paicol, en el occidente del departamento del Huila, la emergencia dejó varias casas destechadas.



- La Fiscalía pidió extinción de dominio sobre el predio donde se construye el lujoso proyecto inmobiliario ‘Meritage’ en Envigado, Antioquia.



- El comité promotor de la revocatoria del mandato del alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, ya cuenta con la resolución de la Registraduría Nacional, que acepta la iniciativa y tienen en su poder los formatos para recolectar las firmas.



- El ICBF entregó un nuevo balance sobre sobre la asistencia en el albergue especial para las madres lactantes y sus hijos.