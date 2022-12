ELN dice que liberará secuestrados "a pesar" de decisión del presidente Duque

de no reanudar por el momento el diálogo de paz en La Habana, esa guerrilla cumplirá la promesa de liberar a los secuestrados."A pesar de las declaraciones de Iván Duque, seguimos firmes en cumplir la palabra de hacer las liberaciones de forma unilateral",Este sábado el mandatario dijo que "hasta que no se cumpla la premisa de liberar a todos los secuestrados" el Gobierno no va a designarEn el municipio de Amagá, Antioquia, el jefe de Estado sostuvo que la decisión es

"constructiva, patriótica y ajustada al cumplimiento de la Constitución y la ley".

Vea también: Duque pide liberación de secuestrados para reiniciar proceso de paz con ELN

Se trata de los policías Wilber Rentería, Luis Carlos Torres Montoya y Yemilson Leandro Gómez Correa; el soldado profesional Jesús Alberto Ramírez Silva y dos civiles cuyos nombres no fueron suministrados, quienes al parecer podrían quedar en libertad este fin de semana.



Ese grupo fue secuestrado el pasado 3 de agosto cuando navegaba por el río Arquía, en el departamento del Chocó.



El pasado 5 de septiembre el ELN liberó a tres militares que tenía secuestrados en el este de Colombia y los entregó a una comisión humanitaria.



Los uniformados, secuestrados el 8 de agosto pasado en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, son Orlando Yair Vega Díaz, Juan Pablo Rojas y Eduardo Caro Bañol.

