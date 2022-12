ELN envía pruebas de supervivencia de Odín Sánchez

El ELN reveló un video en el que aparece el político Chocano Odín Sánchez Montes de Oca, que se constituye en la primera prueba de supervivencia que se tiene tras su secuestro.

En las imágenes se aprecia a Sánchez rodeado de guerrilleros y al fondo una bandera del grupo guerrillero, mientras reprocha la decisión del Gobierno de no dialogar con el grupo subversivo hasta tanto no deje de secuestrar.

El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos anunció el pasado 30 de marzo en Caracas que establecerá una "fase pública" de negociaciones con el ELN, cuyo inicio ha condicionado a la solución de algunos "temas humanitarios", entre ellos el fin de los secuestros.

El pasado 28 de abril, en entrevista exclusiva con Blu Radio, Patrocino Sánchez confirmó que sí hubo un “cambiazo” con su hermano.

“Mandos de la guerrilla me informaron que me iban a liberar, que iban a hacer un canje por mí, que el canje iba a ser con su hermano, velando por mi salud que estaba tan grave (…) yo esperé que mi hermano llegara ahí pero no, ellos me llevaron en una lancha rápida como dos horas, nos adentramos y esperamos y llegaron los mismos mandos en una lancha más pequeña y me trasladaron hasta un puerto donde un vehículo me transportó”, narró Sánchez.