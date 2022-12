ELN pidió dinero por la libertad de mi padre: hija de Octavio Figueroa

Lina Figueroa, hija del secuestrado, dijo que inicialmente la guerrilla del ELN informó que liberaría a Odín Sánchez y su padre antes de este jueves 27 de octubre, pero ahora solo se habla del excongresista de Chocó.



En entrevista con BLU Radio, Lina Figueroa contó que el grupo guerrillero pidió dinero por la libertad de su padre.



“La cifra no la sé pero sí tengo entendido que la guerrilla pidió dinero, no puedo decir que se dio, solo sé que mandaron una foto en un estado deteriorado de mi papá”, comentó.



“Al escuchar en los medios que tienen preferencia con los secuestrados que de pronto tuvieron un vínculo político, ahí nos acecha la duda y la preocupación de qué va a pasar con él porque si el Gobierno solo se preocupa con las personas que tienen vínculos políticos, qué va a pasar con los demás”, manifestó.



Incluso, dijo que es “muy decepcionante que el Gobierno solo ponga la condición de la liberación de un excongresista y no de todos los secuestrados”.



Finalmente, sostuvo que también recibieron una carta escrita por su papá hace dos o tres meses como prueba de supervivencia, por lo que confía en que su liberación se dé pronto.

