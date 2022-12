ELN sí sabía de respaldo del Congreso a acercamientos de paz

Hace tres meses, la Comisión de Paz del Congreso envió unas cartas a la guerrilla del Eln donde los instó a articularse con el proceso de paz de las Farc. Así lo reveló el presidente de la comisión, Roy Barreras, quien cuestionó las declaraciones del máximo comandante de esta guerrilla, alias ‘Gabino’, quien señaló que no conocía la posición del Congreso en torno al proceso



“Sorprende que sus propios cuadros y dirigentes del comando central al parecer no lo tengan informado. Hace ya más de tres meses la Comisión de Paz del Senado envió sendas cartas a esa diligencia instándolos a articularse con el proceso de paz y esas cartas fueron respondidas. De manera que ha habido una comunicación de la comisión de paz del congreso con el ELN en el sentido de aclimatar la paz, puntualizó.



Barreras afirmo que el ELN no debe iniciar un proceso de cero, si no unirse al de las FARC. Además manifestó que el presidente ha sido enfático en torno al cese al fuego bilateral y que únicamente cuando se instale una mesa formal se iniciara con el desescalamiento del conflicto.