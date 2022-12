Embarazada esperó ambulancia en Bogotá por 38 minutos; tuvo el bebé en un parque

y que incluso al final tuvo que dar a luz a su bebé en la calle.



Según la denuncia, la ambulancia fue pedida a las 6:18 de la mañana del jueves, pero la atención médica llegó cuando la mujer ya había tenido al menor en un parque.



“Ella salió de su casa a las 6:18, como muestras las imágenes, no aguantó más, ya tenía contracciones, trató de devolverse hacia su casa y lamentablemente ya el bebé venía afuera, una vecina pasó y la ayudó a tener su bebé”, narró una mujer que fue testigo del hecho. (Lea además: En hospital de Bogotá llaman por altavoz a hombre que murió esperando turno )



Cabe recordar que en las últimas horas un menor de 2 años de edad falleció en el CAMI de Patio Bonito después de que presentara síntomas de enfermedad y aunque fue trasladado a un hospital, ya fue muy tarde.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La defensa del exministro Sabas Pretelt le pide a la justicia que no sólo tenga en cuenta las grabaciones ilegales que se le hicieron a la Corte Suprema, sino también su contenido que demostrarían graves irregularidades en el alto tribunal.



-A las 11 de la mañana, en el municipio de Jericó, se realizarán los homenajes a la Santa Madre Laura con los que comenzará a circular en el país la nueva moneda de cinco mil pesos. Hay orgullo entre los habitantes de ese municipio de Suroeste antioqueño. Información con nuestra enviada especial.



-La Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría le advirtió a la Secretaria General de la alcaldía de Bogotá Martha Lucía Zamora, que no puede participar en política a través de su cuenta de Twitter. La advertencia se hizo a raíz de un mensaje de Zamora en su red social que dice lo siguiente: "definitivamente una mujer es la mejor opción para la Alcaldía de Bogotá. Escucharla nos produce tranquilidad y optimismo".



-El recién despojado de su candidatura a la Alcaldía de Armenia por la Alianza Verde, Orlando Mosquera, protagonizó un incidente al agredir al candidato del mismo partido a la Gobernación del Quindío.



-El Ejército reportó combates con guerrilleros del ELN en zona rural de Bolívar, Cauca. El coronel Edgar Herrera, comandante de la brigada 29, dijo que durante 15 minutos fue atacada una patrulla militar que llegaba al corregimiento ‘La herradura’, para garantizar el normal desarrollo de las elecciones del próximo domingo. El oficial confirmó que no hubo heridos.



-El Ejército capturó a dos hombres en el municipio de ‘El retorno’ en el Guaviare, cuando movilizaban en una motocicleta más de medio kilo de base de coca. Según las autoridades, estos hombres pertenecen al frente primero de las Farc.



-Habitantes del barrio Santa Helena, en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, denuncian que algunas personas están abandonando elementos contaminados con veneno para matar a los perros de la zona. Dicen ellos que se han presentado al menos tres casos en los últimos días.



-Sigue avanzando el huracán Patricia, uno de los más fuertes de los últimos meses y se acerca a las costas de México.



-En Francia avanzan los esfuerzos para atender la emergencia que dejó el accidente de tránsito que le cobró la vida a 42 personas.



-Grecia dice que batió récord en la recepción de refugiados provenientes de Siria y de los países subsaharianos, con la llegada de 48 mil inmigrantes en los últimos cinco días. Los analistas dicen que la llegada del frío está causando que más personas intenten llegar a territorio europeo.



-Por más de 6 horas estuvo atrapado el conductor de una tractomula que se volteó y que le cayó encima la carga de carbón que transportaba.



-Los alumnos de un colegio oficial de Bucaramanga se declararon en desobediencia civil por el nombramiento del nuevo rector, quien, según ellos, ha tenido problemas en otras instituciones educativas.