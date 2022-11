Empresa de aseo de Bucaramanga no recibirá más basura de 3 municipios de Santander

Diariamente los municipios de Girón, Floridablanca y Piedecuesta disponen más de 500 toneladas de basuras en el sitio de disposición el Carrasco.

Un ultimátum dio la Empresa de Aseo de Bucaramanga, EMAB, a los alcaldes de Girón, Floridablanca, y Piedecuesta, en Santander, a quienes notificó a través de una carta advirtiéndoles que, si no giran los recursos correspondientes al plan de cierre del sitio de disposición de basuras, a partir de este sábado 18 de mayo no recibirá más residuos de esas localidades.

Los aportes de los municipios fueron acordados en una mesa técnica en cumplimiento de una orden judicial para implementar y dar cumplimiento al plan de cierre, desmantelamiento y abandono del sitio de disposición final de basuras El Carrasco, que ya cumplió su vida útil.

“Lo exhortamos señor alcalde a trasladar los recursos a más tardar el viernes 17 de mayo, de lo contrario, nos vemos en la necesidad de no recibir las basuras de su municipio a partir del siguiente día, debiendo empezar a implementar su respectivo plan de contingencia”, dice la comunicación enviada por la EMAB a cada uno de los alcaldes.

Para el alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, la decisión de la empresa de aseo de suspender el servicio por el no giro de los recursos no es acorde a la ley.

“Sabemos que se requiere inversión, pero aquí las cosas no se pueden hacer amenazando, gritando no se logra nada y menos afectando la prestación de un servicio tan importante. En la Superservicios me dejaron en claro que el alcalde no se puede cerrar con el argumento de que no se ha girado la plata o como medio de presión”, manifestó el alcalde Mantilla.

En el carrasco solo estos tres municipios depositan más de 500 toneladas de basura.