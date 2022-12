Empresarios no deberían estar preocupados por Tribunal de Paz: Bruce Mac Master

“Si hay alguna preocupación y creo que deberían estar preocupados. La verdad es que debe haber un ambiente claro para que todos los colombianos tengamos la tranquilidad de que el Tribunal Especial va a funcionar bien”, expresó.



Mac Master dijo que el gremio siempre ha insistido en que no se debe confundir entre quienes fueron víctimas de extorsiones por parte de las Farc y quienes financiaron directamente al grupo irregular u otras organizaciones.



“En ese orden de ideas, quien haya sido extorsionado debe ser considerado una víctima del conflicto. No se puede confundir las víctimas con los victimarios”, enfatizó.



El dirigente gremial aseguró que el límite entre una cosa y la otra está en que unos actuaron bajo presión y entre quienes fueron financiadores de grupos paramilitares y guerrilleros y hasta determinadores de delitos en el marco del conflicto.



Finalmente aseguró que las empresas mencionadas en el listado, publicado esta semana, no necesariamente tendrán que asistir al Tribunal Especial de Justicia y enfatizó en que le preocupa que haya la intención de generar preocupaciones en los empresarios.