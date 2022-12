En 18 meses estaría listo el nuevo acueducto de Yopal

Abengoa JPG Yopal, quien salió seleccionada de un total de 10 firmas proponentes.



A propósito, el ministro dijo que “con la ejecución del proyecto se beneficiarán 118.996 yopalunos y se podrá suministrar agua potable a toda la población de la ciudad de Yopal, asegurándose así el tratamiento del agua dentro del sistema de acueducto”. Lea también: Acueducto de Yopal está próximo a ser una realidad: MinVivienda



El funcionario reveló que esta “fue una lucha de muchos años” y se logró que en “un tiempo muy corto se hiciera esta adjudicación”.



Agregó que el proyecto tiene un costo de $56.147 millones, financiado con recursos del Gobierno Nacional (MVCT y Fondo de Adaptación) y el PDA de Casanare. Lea también: Exalcalde de Yopal demandó a la Nación por sanción de la Procuraduría



Además, dijo que a corto plazo se tendrán unos pozos, que serán una solución temporal, pero que en unos 18 meses estaría lista la planta de tratamiento, que será una solución a largo plazo.



Henao, agregó que el proyecto también permite obtener una capacidad de almacenamiento de agua potable de 16.000 metros cúbicos que corresponde a pasar de un capacidad de 0% a 100%.



Antecedentes



El casco urbano del municipio de Yopal (Casanare) el día 31 de mayo de 2.011 presentó una emergencia sanitaria debido al colapso de su planta de tratamiento de agua potable, la cual suministraba caudal a 130.000 habitantes, debido a que la zona en la cual se localiza presentó deslizamiento rotacional y remoción en masa cuyos efectos han impactado la estructura de tratamiento destruyéndola completamente, trayendo como consecuencia que la ciudad se quedara sin el servicio del sistema de acueducto en sus procesos de tratamiento ni almacenamiento.



Desde el instante de la emergencia presentada, el Gobierno Nacional a través de este Ministerio ha hecho presencia en diversas reuniones con actores locales, y ha apoyado al departamento y al municipio en la gestión de soluciones tanto de corto como de mediano y largo plazo.



El ministerio ha realizado múltiples reuniones y mesas de trabajo de acompañamiento al municipio para la solución de la emergencia, en las que han participado las diferentes autoridades municipales, veedores de la comunidad, entre otros.



Así mismo, en el momento de la emergencia, y ante la falta de caudal para la población y con el fin de solucionar el problema, la empresa ECOPETROL suministró al inicio de la emergencia 23 carrotanques, los cuales sumados a los 23 que había conseguido la alcaldía, permitieron suministrar agua a la comunidad. Gracias a la gestión del Gobierno Nacional, se logró un suministro de 4.500.000 galones de agua de los cuales 3.200.000 galones correspondieron a agua potable.



De igual forma, el Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT) y el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, desde el momento de la emergencia presentada, inició la gestión de localización, en todo el territorio nacional, de plantas de tratamiento de agua potable de emergencia, para ser situadas en la ciudad de Yopal.



Producto de este cometido, se logró que en el municipio de El Yopal fueran localizadas las siguientes unidades: A. Planta de tratamiento de Agua Potable de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P; B. Planta de Coca-Cola - Colombia Humanitaria; C. Planta de Triple A de Barranquilla S.A. E.S.P; D. Tratamiento de la Cruz Roja.



El Municipio de Yopal, como garante de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico asumió compromisos con la Gobernación de Casanare, este Ministerio y la comunidad, para tener los estudios de pre-factibilidad, factibilidad y diseños de la captación, aducción, planta de tratamiento de agua potable y la conducción hasta las redes del casco urbano del Municipio.



El día 06 de agosto de 2014, fue presentado ante este Ministerio el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA CONDUCCIÓN HASTA LAS REDES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”, para revisión y evaluación en el marco del mecanismo de viabilización.



Mediante oficio de fecha 03 de diciembre de 2014, el Minvivienda entregó al municipio de Yopal y al departamento de Casanare, el concepto de viabilidad emitido en el Comité Técnico No. 60 celebrado el 02 de diciembre de 2014. Posteriormente, el día 12 de diciembre de 2014 se llevó a cabo la suscripción del Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero No. 199, entre las mismas partes suscriptoras del acuerdo citado en apartes precedentes, con inclusión de la EAAAY S.A. ESP, cuya copia se allega de manera adjunta al presente en un total de dieciocho (18) folios.



El objeto del Convenio, consiste en “aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras, interventoría y demás actividades necesarias para el desarrollo del proyecto denominado ‘Construcción Sistema de Abastecimiento y Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano de Yopal – Casanare (Construcción de la Captación, Aducción, Planta de Tratamiento de Agua Potable y la Conducción hasta las Redes del Casco Urbano de Yopal, Departamento de Casanare)”.