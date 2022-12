En 2018 quedaría construido el museo en memoria de las víctimas del conflicto

Este año iniciará la construcción del Museo Nacional de Memoria en la calle 26 con carrera 34 en Bogotá, según lo reveló la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, quien además indicó que se invertirán más de 44 mil millones de pesos en la iniciativa que se espera esté totalmente construido y abierto al público para 2018.

"El mensaje que me parece muy importante es que es un proceso, que no es poner un ladrillo sobre otro, que no es una construcción de unos obreros, sino es un proceso donde todos vamos a hacer parte. Entre más rápido nos apropiemos de ese espacio y de ese proceso mejor", afirmó Gaviria.

El museo tendrá cinco pilares entre los cuales se mostrará qué ocurrió en Colombia durante 50 años de conflicto, daños e impactos, resistencia, dignidad y paz, y los retos en el presente y futuro.