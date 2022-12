En Bello esperan llegar a un acuerdo con desplazados que intentaron invadir un lote

Con un puesto de mando unificado, la Alcaldía de Bello espera este lunes llegar a un acuerdo con cerca de 300 personas de 170 familias que aseguran ser desplazadas del Bajo Cauca y quienes intentaron invadir un lote, ubicado a un costado de la troncal a la costa cerca al peaje de Niquía, que es propiedad de la gobernación de Antioquia.

Los desplazados piden atención y recursos de la Unidad para las Víctimas e intentaron construir sus viviendas en el lote.

La secretaria de Gobierno de Bello, Claudia Vélez, será quien esta semana intente llegar a un acuerdo con los desplazados. “Nosotros les estamos ofreciendo sentarnos en un PMU con la Gobernación de Antioquia y con la Mesa de Víctimas, para mirar qué se puede hacer por esta comunidad”, dijo.

Las víctimas se declararon perseguidas por el conflicto armado que se vive en esa región del país. “Del Bajo Cauca me fui para Briceño. De Briceño me desplazaron hace 15 días. Entonces yo me vi obligado de tenerme que reunir con toda esta comunidad para lograr el objetivo de una vivienda digna”, dijo Luis Hernando Vélez, uno de los desplazados que llegó con su familia al lote.

Con la Policía, quienes invadían el lote y la Alcaldía llegaron a un acuerdo para salir del terreno de manera pacífica y buscar posibles soluciones a su desplazamiento.

“Hemos logrado caracterizar los niños, identificarlos para que a través del ICBF tengan un beneficio y poder ayudarles a ellos para que tengan un buen retorno”, explicó el coronel Daniel Mazo, comandante del distrito norte de la Policía Metropolitana.

Esta semana, los voceros de los desplazados se reunirán con funcionarios de la Alcaldía para buscar una solución.

