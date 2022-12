En ciclismo, aparte de piernas, hay que contar con suerte, apunta Rigoberto Urán

de una medalla.

“Estaba en la última subida detrás de (Vincenzo) Nibali y Purito (Rodríguez) cuando se me fue la mano en una curva, lancé el pie para tratar de no caerme pero era imposible a esa velocidad, la caída fue a mucha velocidad”, relató.

El ciclista antioqueño, medalla de plata en los Juegos Olímpicos, afirmó que más que el dolor de la caída, “me duele perder estando ahí tan cerca, bien, con los dos primeros, cerca de una medalla, del mundial, con buenas sensaciones”.

Confesó que no continuó en la carrera porque faltaban 10 kilómetros y la bicicleta estaba averiada. “A veces uno se para y sigue de la ansiedad, sin fijarse si tiene fracturas”, contó.

Urán hubiera sido el quinto ciclista en discordia en la lucha por las medallas del Mundial de no haber sufrido una caída en el descenso de Fiesole, cuando ya estaba destacado junto al nuevo campeón el portugúes Rui Costa, los españoles Joaquím 'Purito' Rodríguez y Alejandro Valverde y el italiano Vincenzo Nibali.

Cuando perseguía a Purito Rodríguez que se había lanzado a tumba abierta, en una de las curvas del descenso entró un poco más largo que sus compañeros y se salió lo justo para no poder volver a entrar en la carretera y dando con sus huesos en el suelo pero sin ninguna lesión.

Rigoberto Urán afirmó que no fue un buen mundial de ruta porque “el ciclismo no es matemática” y “hay días en los que uno lo ha hecho todo bien pero no funciona, va incómodo en la bicicleta y el ritmo es alto, en las pruebas de un el tema es complicado, hay que estar bien moralmente”.

Rigoberto compitió junto a los colombianos Carlos Betancourt, Sergio Luis Henao y Nairo Quintana en la competencia mundial que tuvo lugar en Italia, donde, según narró, todos se cayeron y se cumplió “un mundial decente” a pesar de las complicaciones del clima.

Finalmente fue el portugués Rui Costa quien se impuso este domingo en el campeonato del mundo de ciclismo en ruta celebrado en Florencia, por delante de los españoles Joaquim 'Purito' Rodríguez y Alejandro Valverde, plata y bronce.