En Colombia no hay proceso de paz: familiar de soldado asesinado en Cauca

En una ceremonia privada el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, rindió honores a los militares que murieron en el departamento del Cauca.



En el acto solo estaba presente uno de los féretros, pues los demás fueron trasladados a otras regiones del país donde se encontraban sus familiares. Lea también: Me dijo que les tenían prohibido disparar: madre de soldado muerto en Cauca



En el acto, uno de los familiares del soldado José Laguilavo Lavacude manifestó que las Farc no son más “sino cobardes y criminales. Lea también: Uribe canceló viaje a Brasil para ir a sepelio de soldado asesinado en Cauca



Además, criticaron el proceso de paz que el Gobierno adelanta en La Habana con esa guerrilla: “Se lo llevaron, así es la ley acá, solo los mueve la plata. El presidente no hace nada, dice que el proceso de paz y proceso de paz no hay”.