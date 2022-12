En contratos de la Fiscalía no hay nada oscuro: fiscal Montealegre

El fiscal Eduardo Montealegre, en entrevista con el diario el El Tiempo, aseguró que en los contratos de la Fiscalía no hay nada oscuro y nada que esconder.

“Lo que puedo decirle con total contundencia es que en el manejo de la contratación de la Fiscalía no hay nada oscuro ni contrario a la ley. Al contrario, todos los contratos que firma la Entidad se ajustan a los principios que rigen la administración pública. La contratación de la entidad es un libro abierto. Cualquier persona puede conocer qué contratos hemos suscrito, su valor, el nombre del contratista y el periodo de ejecución. Incluso, cuando el objeto del contrato lo permite, se han hecho públicos los documentos entregados. Todo este revuelo me recuerda una frase del escritor Javier Cercas sobre Adolfo Suárez en el libro Anatomía de un instante: el mayor secreto es que no hay secreto”, dijo.

Sobre los contratos con Natalia Springer, el fiscal manifestó que “no todos los productos de los contratistas son públicos pues algunos de ellos tienen impacto dentro de las investigaciones penales lo cual nos ha obligado a declarar su reserva”.

“Su divulgación podría conducir al fracaso de nuestras estrategias procesales en la imputación de delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos”, puntualizó.

