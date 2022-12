En Cumbre de Partido Liberal, mediana asistencia y planes presidenciales a 2018

En la cumbre del Partido Liberal que se adelantó el fin de semana, de los 17 senadores de la bancada, solo fueron 11, conoció Blu Radio.

Allí, Sigifredo López propuso explorar un candidato propio del partido y que no sea el presidente Juan Manuel Santos, aunque la propuesta no fue respaldada. La idea de los rojos es formar un aspirante fuerte a las elecciones de 2018, que no sería Germán Vargas Lleras.

En la cumbre se acordó respaldar en el Congreso los proyectos de la reforma a la salud y la reducción de los precios de los combustibles.