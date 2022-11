En dos años Colombia sería miembro pleno de la OCDE, confirma Catalina Crane

activo, comience a tomar decisiones.

“Ya tenemos un buen camino recorrido”, comentó Catalina Crane, consejera para asuntos económicos y de competitividad del Gobierno de Juan Manuel Santos y líder en el proceso que incluyó al país en la entidad.

“El ingreso va a beneficiar en la medida que las políticas de los gobiernos futuros están medidas contra las mejores referencias internacionales, es un blindaje hacia adelante, es una garantía para la población”, aseguró Crane.

Agregó que la institución no es similar al Fondo Monetario Internacional, “porque allí se imponían políticas económicas que había que cumplir porque se perdía el financiamiento”. “La OCDE no presta plata y no hay que cumplir parámetros específicos”, apuntó.

Para ser miembro pleno hay que hacer revisiones de políticas e instituciones, “que ya se han hecho, como en la inversión extranjera, contra la corrupción, a favor de la competencia y el consumidor”, concluyó.