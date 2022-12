En el gobierno de Uribe se cometieron errores, no delitos: Ernesto Macías

Ernesto Macías, senador del Centro Democrático, dijo en Mañanas BLU que denunciará ante organismos internacionales, lo que llama “persecución de la justicia colombiana” a los integrantes de su movimiento y manifestó que "en el gobierno de Uribe se cometieron errores, pero no delitos".



“La copa se rebosó, la paciencia se acabó. El señor fiscal general se ha dedicado a perseguir el uribismo. Si ustedes miran todas las imputaciones que hace la Fiscalía, en cabeza del señor fiscal, tienen un sesgo marcado. En el Gobierno del presidente Uribe se cometieron errores, no delitos. Es muy diferente”, dijo (Lea también: El que debería estar en la cárcel es Álvaro Uribe: Yidis Medina ).



Insistió en que se trata de una persecución sistemática contra “todo aquel que sea cercano al expresidente Álvaro Uribe”.



“Yo sostengo, lo digo como Ernesto Macías, que esto está orquestado desde la Casa de Nariño, desde el presidente de la República”, dijo.



El senador agregó que por esa razón acudirá a instancias internacionales: “Naciones Unidas, Corte Penal Internacional, Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) para poner en conocimiento la persecución política de una persona con tanto poder como el fiscal general de la Nación” (Lea también: Uribismo calificó de “farsa” condenas a Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio ).



Macías enfatizó que esta persecución inició “cuando el presidente Santos (Juan Manuel) asumió el poder y que eso explica por qué las primeras imputaciones se dieron cuando Viviane Morales era fiscal general.



“Lo que se ha mostrado desde el despacho desde el señor fiscal es una persecución infame contra el uribismo. Aquí hay una coincidencia muy grande”, dijo al reiterar que en la Fiscalía no avanzan las denuncias hechas por el mismo Centro Democrático.



El senador cuestionó también condenas como a la del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias de quien dijo “no se robó un peso” (Lea también: Álvaro Uribe acusa a CSJ de fabricar pruebas contra funcionarios de su Gobierno ).