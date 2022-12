En el país hay miedo a enfrentar la realidad en colegios: madre de Sergio Urrego

Alba Reyes, madre de Sergio Urrego, quien inspiró la sentencia de la Corte Constitucional que ordena promover el respeto por las personas con identidad sexual diferente, rechazó las marchas que se registraron en el país en contra de las cartillas realizadas por Naciones Unidas en las que se promueve la identidad de género.



“Es muy triste, a la sociedad y a las personas se les olvida lo que sucede en casos de violencia como el de mi hijo, hay muchas personas detrás de ese caso, hay niños, niñas y jóvenes que están en las mismas condiciones y que no tienen el respaldo de sus padres, la palabra suicido también está vetada porque estamos induciendo al suicidio”, dijo Reyes.



La mamá de Sergio Urrego indicó que este debate nacional está cargado de confusión y desinformación. “Como papás y mamás no nos educamos desde la orientación a nuestros hijos en su parte sexual, muy pocos papás somos los que tratamos de interesarnos para poder darle a ellos una respuesta clara cuando hacen las preguntas, y cuando no hay una respuesta se van a un internet y ahí si terminan siendo matoneados”, agregó.



Reyes ratificó que dicho manual fue creado no para educar a los niños, sino para ser entregado a los rectores, docentes y profesores luego de recibir unos talleres “así como se entregan cartillas sobre raza y otros temas”.



“Acá lo que vemos es un miedo absoluto de confrontar la realidad, la sentencia de la corte le ordena al misterio aplicar y revisar exhaustivamente los manuales de convivencia y a poner en práctica el respeto (…) De la educación sexual de mi hijo me encargué yo, su papá y su abuela, acá teníamos los valores, no es como dicen que lo dejé solo, lo llevé a un colegio confiada en que un docente o un directivo no le iba a respetar sus derechos fundamentales, se nos olvida que los derechos no se canjean”, dijo Reyes.



“A él le dolía no respetar los derechos, a él no lo respetaron, no le respetaron su pensamiento y no pude vivir su sexualidad como debía ser porque me lo acorralaron, me lo matonearon”, agregó la madre de Sergio Urrego.



Por último hizo una reflexión sobre la concepción de la familia en el país y señaló que solo se considera como tal a los hombres y mujeres que se casaron por la iglesia, así que “las madres solteras estamos siendo discriminadas”.