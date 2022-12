En entrega de mi hijo “no negocié nada con nadie”: padre de Leopoldo López

Leopoldo López, padre del líder opositor venezolano del mismo nombre, dijo que en la entrega de su hijo no se negoció absolutamente nada con nadie.

“Quiero primero aclarar que yo no negocié nada con nadie. Simplemente acordé las condiciones de la entrega de mi hija. Eso no se puede llamar negociar. Aquí no se negocian los derechos. Los derechos los otorga la Constitución y nosotros los respetamos y exigimos que se respeten”.

Agregó que es obligación del Gobierno darle “seguridad a todos sus ciudadanos y esto incluye a su hijo Leopoldo.

Finalmente indicó que no está seguro que haya un juicio justo para Leopoldo, pero espera que haya justicia.