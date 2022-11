En estado crítico menor de 2 años arrollado por un bus de Metrolínea

Un menor de 2 años se encuentra en estado crítico luego de que sufriera un accidente en el barrio Provenza de Bucaramanga cuando se encontraba en un parque. El niño cruzó la calle y en ese momento pasaba un bus del sistema de transporte masivo Metrolínea que terminó arrollándolo.

El fuerte golpe le provocó fracturas en una de sus piernas, la cadera y un trauma craneoencefálico, asi lo confirmó la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

“Todo ocurrió en un instante, mi sobrina estaba con la hija y el niño en el parque y en cuestión de segundos, el niño se va detrás de un balón y se baja a la calle y ahí lo atropella el bus de Metrolínea”, explicó la tía del menor.

Los familiares dicen que el menor accidentado se encuentra en grave estado de salud y que requiere de una UCI pediátrica con urgencia.

“En donde está el niño nos dicen que no hay, averiguamos en otro centro asistencial y encontramos, pero nos negaron el servicio. yo creo que es porque mi hermana está sin trabajo y no tiene seguro, pero al niño lo atienden con el seguro de la empresa de bus”, agregó Claudia Toscano.



Por el momento, la empresa Metrolínea no se ha pronunciado sobre el hecho. Sin embargo, una funcionaria informó que esperarán la evolución del estado de salud del niño y emitirán un comunicado.