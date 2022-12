En juego absurdo se condenó a un inocente: abogado de Leopoldo López

Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, dijo en Mañanas BLU que no lo sorprendió la condena de casi 14 años contra el líder opositor e enfatizó en que se condenó a un inocente.



“Para cerrar este ciclo de injusticias que ha sido el proceso judicial fue restringida la audiencia. No se le permitió hacer uso de equipos de reproducción de imágenes ni de elementos argumentativos. Es un juego de lo absurdo que ha condenado a un hombre inocente”, agregó.



Sobre la manera cómo se llevó a cabo el juicio, Gutiérrez señaló que fue un proceso a puerta cerrada: Fue juicio nulo que atenta contra la Constitución y que atenta contra el sistema de justicia.



“Para nosotros no es sorpresa la condena por los cuatro delitos ni es sorpresa la cuantificación de la pena. Era clara la grave injerencia de la Rama Ejecutiva en la justicia”, agregó.



En ese sentido, el abogado explicó que la sentencia se dio a pesar de que quedó claro en el juicio, a pesar de que logró demostrar que López no era culpable de los delitos de los cuales fue acusado.



“A pesar de que sabíamos que eso podía ocurrir, nuestra seguridad, nuestra certeza y nuestra convicción, con base a lo que se había demostrado en el juicio, que fuera imposible que se considerare a Leopoldo López como un instigador”, argumentó.



La justicia venezolana condenó a López por cargos de incitar a la violencia durante protestas antigubernamentales en 2014.



López, de 44 años, economista con una maestría en Harvard, deberá purgar la pena de 13 años, nueve meses y siete de días en la prisión militar de Ramo Verde, donde permanece detenido desde el 18 de febrero de 2014 cuando se entregó a las autoridades.



Escuche además: