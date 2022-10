En libertad hombre que le tomó fotos bajo la falda a mujer en TransMilenio

Una mujer denunció que fue acosada por un hombre dentro de un articulado de TransMilenio . Al parecer, el presunto acosador la persiguió desde la estación de la calle 45 tratando de tomarle fotos por debajo de su falda.

Publicidad

"Este hombre se ubicó siempre al lado mío, yo intenté bajar de TransMilenio y la gente me empezó a gritar que este hombre me estaba tomando fotos. Llegamos a la URI y la Policía me indicó que si no tenía un acto de violación o agresión física yo estaba perdiendo mi tiempo. Siempre trataron de persuadirme para que yo no pusiera la respectiva denuncia", manifestó la mujer.

Las autoridades, luego de tener al hombre por algunas horas, lo dejaron en libertad ya que no encontraron pruebas suficientes para su judicialización.