En máximo 10 días esperamos tener arreglado el acueducto en Salgar: MinVivienda

El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, confió en que el desabastecimiento de agua potable en Salgar, Antioquia, tras el desbordamiento de la quebrada Liboriana, esté solucionado para la próxima semana.



“En máximo 10 días esperamos tener arreglado el acueducto en Salgar”, dijo el ministro Henao. (Lea también: Perdí a 4 de mis familiares: sobreviviente a tragedia en Salgar )



Según el jefe de la cartera de Vivienda, los trabajos de su Ministerio actualmente están centrados en solucionar ese tema.



“El acueducto es lo primordial que tenemos que solucionar. Hoy estamos atendiendo a través de carrotanques y necesitamos poder tener agua en el hospital para atender a los heridos”, agregó. (Lea también: ¿Se podía evitar la tragedia en Salgar, Antioquia? )



Sobre el tema de las viviendas gratis para los damnificados, que perdieron las suyas, aseguró que harán parte del programa del Gobierno Nacional.



“Dentro del programa de viviendas gratuitas del Gobierno Nacional se habían presentado, por parte de la alcaldesa de Salgar, dos lotes para vivienda gratuita, ya tenemos donde desarrollar las viviendas, no vamos a tener problemas de lotes”, explicó. (Lea también: El mundo se conmueve por tragedia en Salgar, Antioquia )



Finalmente, hizo énfasis en que las viviendas se harán en sitios que no sean de riesgo, pero en zona rural, para que sus habitantes no pierdan el desarrollo económico del que viven.