En nuevo video Gaviria intentó quitarle el arma a un escolta, según la Policía

El nuevo video que salió a la luz pública y muestra un altercado del pasado protagonizado por Nicolás Gaviria, en presunto estado de embriaguez, fue grabado hace aproximadamente año y medio y según la Policía, quería quitarle el arma a un escolta que no era suyo sino de otro esquema de seguridad.

El escolta al verse intimidado se acercó a los agentes para que controlaran a Gaviria, quien amenaza con trasladarlos al departamento del Chocó e incluso se hace pasar por un integrante de la CIA.

“Le voy a decir una cosa, no se meta conmigo porque usted termina en el Chocó. Usted no sabe con quién está hablando. Yo soy ciudadano pero tengo diplomacia. No me voy a relajar”, asegura el hombre mientras dice que pertenece a la CIA.

