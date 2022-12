En promedio gastamos $135.000 por cada invitado internacional: U. Nacional

El reelegido rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, se refirió en entrevista con Mañanas BLU a la denuncia del gasto de más de 20 millones en un almuerzo organizado por la institución.



Mantilla dijo que fue una comida para 150 rectores y vicerrectores de universidades internacionales en el marco de un evento que anualmente se realiza en un país distinto, esta vez en Colombia.



“Es una asociación de 180 universidades muy importantes, entre ellas la de Granada, la Politécnica de Madrid, la de Barcelona, la José Antonio Echeverría de Cuba, entre otras tantas”, aclaró.



Aceptó que se gastaron cerca de 20 millones de pesos en un contrato de alimentos con el restaurante Andrés Carne de Res, lo que implica un promedio de 135.000 pesos por cada invitado.



“Se acostumbra poner en los medios denuncios que parecen escandalosos. Estamos sometidos a la vigilancia del Estado, la Contraloría debe investigar cualquier hecho que se denuncie”, comentó Mantilla.



“Es política de esta rectoría la internacionalización, por eso tenemos grandes proyectos en materia de movilidad académica”, agregó.



Sin embargo, el representante de los trabajadores de la Universidad Nacional, Juan Carlos Arango, dijo que el rector Sergio Mantilla no debería quejarse de la falta de recursos para el alma máter, si están gastando millones de pesos en eventos.



“El rector no puede decirle al país que la universidad se está cayendo y siguen desbaratando la plata y los recursos de la institución”, enfatizó Arango.



Además, denunció que la Universidad Nacional se gastó 4.500 millones de pesos para hacer unos andenes, mientras que dice que no tiene dinero para destinar a la educación.