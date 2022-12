En San Carlos estuve como asistente; no fue un acto electoral: Alonso Salazar

Alonso Salazar, candidato a la Alcaldía de Medellín, dijo en Mañanas BLU que el acto en el que participó en el municipio de San Carlos y en el que también estuvo Sergio Fajardo, Gobernador de Antioquia, solo estuvo como asistente.



“Me invitó la alcaldesa a un acto que tenían allí de este proceso, en donde han regresado 16 mil personas e inauguraban ese día uno de esos parques educativos. En el acto central participaron la alcaldesa y el gobernador y to estuvo como asistente”, explicó (Lea también: Procuraduría investiga a Sergio Fajardo por participación en política ).



Manifestó que eso no puede considerarse un acto electoral, pero señaló que la Procuraduría buscará cualquier pretexto para abrir investigación disciplinaria, como la que adelantan por estos hechos contra Fajardo.



“El esoterismo de la participación en política es muy complejo porque no se investiga realmente el uso de recursos públicos para el movimiento de electores”, añadió (Lea también: No hay intereses políticos en decisión sobre Fajardo: procurador ).



La Procuraduría confirmó que investiga una queja que llegó a su despacho contra Fajardo por una aparente participación en política durante la inauguración del Parque Educativo Génesis.