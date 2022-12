En San Juan de Dios habrá que indemnizar pero no se sabe a quién: Supernotario

El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, dijo en Mañanas BLU que se enteró del anuncio de expropiación del Hospital San Juan de Dios, que hizo el alcalde Gustavo Petro, a través de los medios de comunicación y agregó que el alcalde tendrá que “pagarle a alguien” que, por ahora, no se sabe quién es”.



“El registrador del sur de Bogotá determinó que el propietario no es la fundación, sino que es la Gobernación de Cundinamarca. Ellos apelaron esa decisión, nosotros la estamos estudiando”, dijo (Lea también: Alcalde Gustavo Petro ordenó expropiar el hospital San Juan de Dios ).



Agregó que así las cosas no es claro quién es el verdadero dueño de los terrenos y hasta tanto no podrá haber un pronunciamiento al respecto.



El funcionario dijo que para hacer esa expropiación se deben hacer unos peritazgos y se comprometió en acelerar el estudio para determinar quién es el verdadero dueño (Lea también: Invertirán unos $400.000 millones en restauración de Hospital San Juan de Dios ).



“El día que nosotros digamos es tal persona o es tal institución, lo vamos a demostrar en derecho y a ese será el dueño al que hay que indemnizar”, puntualizó.



Este jueves, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ordenó expropiar el Hospital San Juan de Dios tras declarar una figura especial que permitirá recuperar los predios.